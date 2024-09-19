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У Німеччині відкрився перший в Європі завод з перероблювання літію
16:59 19.09.2024 |
Німецька компанія AMG Lithium відкрила перший в Європі завод з перероблювання літію у місті Біттерфельд-Вольфен (Німеччина). Про це повідомив керуючий директор AMG Lithium Штефан Шерер в інтерв'ю виданню Frankfurt Allgemeine Zeitung.
AMG Lithium оцінює власні інвестиції в будівництво заводу приблизно у 140 млн євро, з яких 5,5 млн євро було отримано з регіональних програм економічного розвитку.
Завод створив 80 нових робочих місць. До наступного року AMG Lithium планує запустити його на повну потужність, виробляючи до 20 000 тонн гідроксиду літію на рік, що достатньо для батарей близько 500 000 електромобілів.
Літій видобуватиметься компанією AMG у Бразилії, перевозитиметься до Європи кораблями й проходитиме ретельне очищення та рафінування на новому заводі. Метою є виробництво гідроксиду літію акумуляторного класу з високою щільністю енергії.
Виробники катодів і акумуляторних елементів в Угорщині та Польщі вже підтвердили замовлення на гідроксид літію.
"З цим заводом ми є першопрохідцями та робимо вирішальний внесок у безпеку постачання критично важливої сировини літію для німецької та європейської промисловості", - пояснив голова правління та генеральний директор AMG N.V. Хайнц Шиммельбуш.
Досі лідерами з виробництва літію були Китай, Південна Америка та Австралія, але тепер на мапі з'явилася і Європа. Навіть якщо перероблена сировина поки що надходить з Бразилії, AMG також сподівається на виробництво літію в Європі. Наразі компанія вивчає можливість видобутку літію в Циннвальді в Німеччині або в Португалії.
AMG Lithium є дочірньою компанією AMG Critical Materials N.V. Фірма була заснована у 2018 році зі штаб-квартирою в Індустріальному парку Хьохст у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). AMG Lithium зосереджена на виробництві та розробці високоякісних літієвмісних матеріалів для сектору накопичення енергії.
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