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Європарламент закликав запровадити ембарго на російський СПГ і санкції для «Газпрому» - резолюція
16:08 19.09.2024 |
Європейський парламент закликав Європейський Союз запровадити повне ембарго на російський скраплений природний газ і санкції проти "Газпрому" й російських нафтових компаній.
Відповідний заклик міститься в резолюції, ухваленій у четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. За проголосували 425 депутатів, проти - 131, утримались 63. Загалом проголосували 619 депутатів.
"(ЄП) Закликає до повного ембарго на російський скраплений природний газ і санкцій проти "Газпрому" й російських нафтових компаній, закликає ЄС запровадити вимогу щодо внесення суден льодового класу Arc-7, які експортують російський скраплений природний газ, до санкційних списків Управління з контролю за іноземними активами США та ЄС, позбавляючи їх доступу до портів або західних морських служб, закликає ЄС і його держави-члени запровадити цільові санкції щодо морських суден, які Росія використовує для обходу санкцій на експорт нею нафти й газу та обслуговування її енергетичних проєктів в Арктиці", - ідеться в документі.
У резолюції наголошується, що вплив наявних санкцій і фінансової та військової підтримки України "буде, як і раніше, підриватися доти, доки ЄС дозволяє імпорт російського викопного палива". Крім того, ЄП закликав запровадити заборону на імпорт російського зерна, калійних добрив і добрив, а також сировини, включно з алюмінієм, сталевою продукцією, ураном, титаном, нікелем, деревиною та виробами з неї, а також газом і нафтою. "(ЄП) закликає ЄС і держави-члени запровадити повну заборону на реекспорт російських нафтопродуктів, закликає, окрім того, до запровадження документації "правил походження", яка гарантувала б справжнє походження нафтопродуктів, які імпортують до ЄС", - деталізується в тексті.
Європарламент також закликав країни G7 "більш ефективно забезпечувати дотримання цінової межі, встановленої для російської морської нафти, і припиняти лазівки, які використовує Росія для перепакування та продажу своєї нафти за ринковими цінами". "(ЄП) закликає ЄС і його держави-члени здійснювати суворий контроль над "тіньовим флотом" Росії, який, окрім порушення санкцій ЄС і G7, становить величезну екологічну загрозу для екосистеми через свої технічні недоліки й часті поломки", - ідеться в резолюції.
У зв'язку з цим ЄП закликав Європейську Раду зберегти й розширити політику санкцій проти Росії та Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, які постачають російському ВПК військові та подвійні технології та обладнання.
Європарламент засудив нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії та закликав держави-члени "ще більше розширити й посилити режим санкцій проти Ірану і Північної Кореї і додати китайські організації та осіб до санкційного списку ЄС за їхню підтримку сектору оборони й безпеки Росії".
У документі також міститься заклик до Євроради боротися з обходом санкцій компаніями, що базуються в ЄС, третіми особами та державами, що не входять до ЄС. "(ЄП) закликає Раду розробити новий режим горизонтальних санкцій для протидії цьому обходу, що потребуватиме більш загального й цілісного інструменту для припинення обходу в усіх режимах, які реалізуються ЄС", - уточнюється в резолюції.
ЄП закликав запровадити санкції щодо ядерного сектору Росії та щодо осіб, винних у порушеннях ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.
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