Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент закликав запровадити ембарго на російський СПГ і санкції для «Газпрому» - резолюція

 

Європейський парламент закликав Європейський Союз запровадити повне ембарго на російський скраплений природний газ і санкції проти "Газпрому" й російських нафтових компаній.

Відповідний заклик міститься в резолюції, ухваленій у четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту. За проголосували 425 депутатів, проти - 131, утримались 63. Загалом проголосували 619 депутатів.

"(ЄП) Закликає до повного ембарго на російський скраплений природний газ і санкцій проти "Газпрому" й російських нафтових компаній, закликає ЄС запровадити вимогу щодо внесення суден льодового класу Arc-7, які експортують російський скраплений природний газ, до санкційних списків Управління з контролю за іноземними активами США та ЄС, позбавляючи їх доступу до портів або західних морських служб, закликає ЄС і його держави-члени запровадити цільові санкції щодо морських суден, які Росія використовує для обходу санкцій на експорт нею нафти й газу та обслуговування її енергетичних проєктів в Арктиці", - ідеться в документі.

У резолюції наголошується, що вплив наявних санкцій і фінансової та військової підтримки України "буде, як і раніше, підриватися доти, доки ЄС дозволяє імпорт російського викопного палива". Крім того, ЄП закликав запровадити заборону на імпорт російського зерна, калійних добрив і добрив, а також сировини, включно з алюмінієм, сталевою продукцією, ураном, титаном, нікелем, деревиною та виробами з неї, а також газом і нафтою. "(ЄП) закликає ЄС і держави-члени запровадити повну заборону на реекспорт російських нафтопродуктів, закликає, окрім того, до запровадження документації "правил походження", яка гарантувала б справжнє походження нафтопродуктів, які імпортують до ЄС", - деталізується в тексті.

Європарламент також закликав країни G7 "більш ефективно забезпечувати дотримання цінової межі, встановленої для російської морської нафти, і припиняти лазівки, які використовує Росія для перепакування та продажу своєї нафти за ринковими цінами". "(ЄП) закликає ЄС і його держави-члени здійснювати суворий контроль над "тіньовим флотом" Росії, який, окрім порушення санкцій ЄС і G7, становить величезну екологічну загрозу для екосистеми через свої технічні недоліки й часті поломки", - ідеться в резолюції.

У зв'язку з цим ЄП закликав Європейську Раду зберегти й розширити політику санкцій проти Росії та Білорусі, а також країн і організацій, що не входять до ЄС, які постачають російському ВПК військові та подвійні технології та обладнання.

Європарламент засудив нещодавню передачу Іраном балістичних ракет Росії та закликав держави-члени "ще більше розширити й посилити режим санкцій проти Ірану і Північної Кореї і додати китайські організації та осіб до санкційного списку ЄС за їхню підтримку сектору оборони й безпеки Росії".

У документі також міститься заклик до Євроради боротися з обходом санкцій компаніями, що базуються в ЄС, третіми особами та державами, що не входять до ЄС. "(ЄП) закликає Раду розробити новий режим горизонтальних санкцій для протидії цьому обходу, що потребуватиме більш загального й цілісного інструменту для припинення обходу в усіх режимах, які реалізуються ЄС", - уточнюється в резолюції.

ЄП закликав запровадити санкції щодо ядерного сектору Росії та щодо осіб, винних у порушеннях ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4445
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 46,2396
  0,1297
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2148  0,03 0,06 41,8063  0,01 0,03
EUR 45,9119  0,03 0,07 46,6215  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,01 0,01 41,4700  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес