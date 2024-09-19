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ЄС скоротив бюджетні виплати Угорщині на 200 млн євро. Країна прострочила штраф
10:55 19.09.2024 |
Європейський Союз заявив, що вирахує 200 млн євро з бюджетних виплат Угорщині, бо країна пропустила термін сплати штрафу на таку ж суму за порушення правил ЄС щодо надання притулку мігрантам. Про це пише Financial Times.
"Комісія, відповідно до чинних правил, переходить до процедури взаємозаліку", - заявив речник Єврокомісії.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи рішення Європейського суду, сказав, що "ведеться полювання на політиків і уряди, які виступають проти міграції".
Видання зазначає, що ЄС неодноразово заморожував фонди ЄС для Угорщини через занепокоєння щодо верховенства права у східноєвропейській державі.
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