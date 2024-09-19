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АНАЛІТИКА

Продаж автомобілів у ЄС у серпні впав на 18,3%

 

Продаж автомобілів у Європейському союзі в серпні впав на 18,3% у річному вираженні, причому падіння продажу було зафіксовано на всіх найбільших авторинках Європи, йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Загалом у ЄС минулого місяця було продано 643,6 тис. автомобілів.

У Німеччині продаж впав на 27,8%, у Франції - на 24,3%, в Італії - на 13,4%, в Іспанії - на 6,5%.

Кількість проданих нових автомобілів у Європі загалом (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія) минулого місяця знизилася на 16,5%, до 755,7 тис. Зокрема у Великій Британії продаж зменшився на 1,3%.

Реалізація електромобілів у Євросоюзі впала на 43,9%, становивши 92,6 тис. Зокрема, в Німеччині продаж електрокарів впав на 68,8%. Частка електромобілів у загальному обсязі продажу на ринку ЄС опустилася до 14,4% з 21% роком раніше.

Продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в ЄС скоротився в серпні на 14,8%, Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler і PSA Group) - на 29,5%, Renault - на 13,9%.

Німецький виробник автомобілів класу "люкс" Bayerische Motoren Werke AG знизив продаж на 15,6%, його конкурент Mercedes-Benz - на 12,7%.

Південнокорейська Hyundai Group скоротила продаж на 14,5%, японська Toyota Group - на 4,3%.

Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав у Євросоюзі 15,5 тис. машин, що майже в півтора раза менше, ніж у серпні минулого року.

Серед усіх популярних автомобільних брендів невелике зростання продажу у Європі зафіксувала Skoda (на 0,2% у річному вираженні), і суттєвий підйом (приблизно на чверть) показали японський люксовий бренд Lexus і шведська Volvo.

За вісім місяців поточного року продажі автомобілів у ЄС підвищилися на 1,4%, становивши майже 7,2 млн. Зокрема, в Іспанії показник зріс на 4,5%, в Італії - на 3,8%, а у Франції та в Німеччині спостерігався спад на 0,5% і 0,3% відповідно.

Реалізація електромобілів у Євросоюзі в січні-серпні скоротилася на 8,3%, до 902 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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