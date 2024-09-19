Фінансові новини
- |
- 19.09.24
- |
- 10:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продаж автомобілів у ЄС у серпні впав на 18,3%
10:29 19.09.2024 |
Продаж автомобілів у Європейському союзі в серпні впав на 18,3% у річному вираженні, причому падіння продажу було зафіксовано на всіх найбільших авторинках Європи, йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).
Загалом у ЄС минулого місяця було продано 643,6 тис. автомобілів.
У Німеччині продаж впав на 27,8%, у Франції - на 24,3%, в Італії - на 13,4%, в Іспанії - на 6,5%.
Кількість проданих нових автомобілів у Європі загалом (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія) минулого місяця знизилася на 16,5%, до 755,7 тис. Зокрема у Великій Британії продаж зменшився на 1,3%.
Реалізація електромобілів у Євросоюзі впала на 43,9%, становивши 92,6 тис. Зокрема, в Німеччині продаж електрокарів впав на 68,8%. Частка електромобілів у загальному обсязі продажу на ринку ЄС опустилася до 14,4% з 21% роком раніше.
Продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в ЄС скоротився в серпні на 14,8%, Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler і PSA Group) - на 29,5%, Renault - на 13,9%.
Німецький виробник автомобілів класу "люкс" Bayerische Motoren Werke AG знизив продаж на 15,6%, його конкурент Mercedes-Benz - на 12,7%.
Південнокорейська Hyundai Group скоротила продаж на 14,5%, японська Toyota Group - на 4,3%.
Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав у Євросоюзі 15,5 тис. машин, що майже в півтора раза менше, ніж у серпні минулого року.
Серед усіх популярних автомобільних брендів невелике зростання продажу у Європі зафіксувала Skoda (на 0,2% у річному вираженні), і суттєвий підйом (приблизно на чверть) показали японський люксовий бренд Lexus і шведська Volvo.
За вісім місяців поточного року продажі автомобілів у ЄС підвищилися на 1,4%, становивши майже 7,2 млн. Зокрема, в Іспанії показник зріс на 4,5%, в Італії - на 3,8%, а у Франції та в Німеччині спостерігався спад на 0,5% і 0,3% відповідно.
Реалізація електромобілів у Євросоюзі в січні-серпні скоротилася на 8,3%, до 902 тис.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Є інформація, що він за кордоном». Обвинувачений нардеп Одарченко зник
|Рада підтримала збільшення видатків на оборону на 500 млрд
|Тверську область РФ масовано атакували безпілотники: детонує склад боєприпасів, населення евакуюють
|«План перемоги» України може спрацювати - Вашингтон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС скоротив бюджетні виплати Угорщині на 200 млн євро. Країна прострочила штраф
|Спецпредставник ЄС: Завдання - накласти санкції на максимальну кількість «тіньових танкерів» РФ
|Продаж автомобілів у ЄС у серпні впав на 18,3%
|Покарання за нейтралітет: як відмова від допомоги Україні може позбавити Швейцарію ринку ЄС
|Надання притулку: Нідерланди хочуть вийти з-під дії норм ЄС
|Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів
Бізнес
|Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
|Intel домовилася з Amazon AWS про виготовлення чипів, акції компанії зросли на 8%
|Штучний інтелект потребує енергії: У США зафіксовано бум будівництва газових електростанцій
|Apple A18 Pro в iPhone 16 Pro Max перевершує GPU чіпа M1
|JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин
|Samsung починає масове виробництво нової пам'яті QLC V-NAND 9-го покоління
|iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють на 26% вищу швидкість 5G, завдяки новому модему від Qualcomm