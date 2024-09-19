Мережа Starlink як радар: китайці використовують сигнал супутників SpaceX для пошуку стелс-літаків та дронів

Китайські дослідники навчилися використовувати випромінення мережі супутників Starlink для пошуку повітряних цілей.

Літаки-невидимки F-22 та F-35 призначені для уникнення звичайних радіолокаційних систем, але їх можна виявити з космосу. Китайські вчені використали супутникові сигнали Starlink для виявлення подібних стелс-цілей під час радіолокаційного експерименту в Південнокитайському морі.

В експерименті дрон DJI Phantom 4 Pro використовувався для імітації літака-невидимки. Радіолокаційний переріз безпілотника був схожий на справжній слід винищувача-невидимки. Але замість того, щоб покладатися на наземні радари, дрон був виявлений шляхом аналізу електромагнітних сигналів від супутника Starlink, що пролітав над Філіппінами.

Метод виявлення базується на прямому розсіюванні, коли об'єкт як літак або дрон перетинає електромагнітні хвилі супутника та викликає невеликі збурення сигналу, які фіксуються та аналізуються для визначення його місцеперебування. Ця техніка не вимагає, щоб радар випромінював сигнали, що ускладнює противнику виявлення або заглушення. Експеримент виявив дрібні деталі дрона, зокрема рух гвинтів, попри такі труднощі, як маленька антена та низька висота.

Дослідники використовували нерозкритий ними алгоритм і неназваний високопродуктивний процесор для обробки захоплених сигналів. Хоча метод все ще у розробці та поки не готовий для військового використання, технологія демонструє потенціал для виявлення повітряних цілей.

Маючи понад 6000 супутників на орбіті, супутникова мережа Starlink є величезним джерелом випромінення високочастотного сигналу для забезпечення широкого покриття. Хоча ці сигнали зашифровані та недоступні для клієнтів у Китаї, дослідницькій групі вдалося побудувати приймач із використанням комерційно доступних компонентів для захоплення й обробки потрібних для експерименту даних.

Літальні апарати-невидимки уникають виявлення радарами використанням спеціальних матеріалів та форми для зменшення відбиття електромагнітних хвиль. Дрони зазвичай занадто малі, щоб звичайний радар міг їх виявити. Проте китайський експеримент показав, що використання сторонніх супутникових сигналів допомагає обійти ці заходи, дозволяючи виявляти такі літаки незалежно від їхньої конструкції. Цей експеримент є частиною зусиль Китаю щодо посилення можливостей боротьби з повітряними загрозами.