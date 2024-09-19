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АНАЛІТИКА

ФБР: Іранські хакери переслали крадену інформацію зі штабу Трампа до штабу Байдена

 

Іранські хакери вкрали інформацію у співробітників виборчого штабу Дональда Трампа і надіслали її співробітникам штабу чинного американського президента Джо Байдена.

Про заявили Федеральне бюро розслідувань та розвідувальні служби США, пише Politico, передає "Європейська правда".

Як зазначили спецслужби, електронні листи були надіслані в червні і липні особам, "пов'язаним з кампанією Байдена" та "містили уривок, взятий з викрадених непублічних матеріалів з кампанії колишнього президента Трампа".

За наявними у спецслужб даними, ніхто зі співробітників штабу Байдена не відповів на ці листи.

Усе це відбувалося в червні та липні цього року, до того, як Байден зняв свою кандидатуру на виборах, і на його місце заступила віцепрезидентка Камала Гарріс.

У заяві також зазначили, що з червня іранці надсилали крадену у штабу Трампа інформацію американській пресі.

Прессекретар кампанії Гарріс Морган Фінкельштейн заявив, що кампанія "співпрацює з відповідними правоохоронними органами відтоді, як нам стало відомо" про інформацію, яку надсилали співробітникам кампанії Байдена.

Напередодні повідомлялося, що ФБР США попередило виборчі комісії бути напоготові після того, як представники кількох виборчих органів у різних куточках країни отримали листи з погрозами.
Ключові теги: США
 

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