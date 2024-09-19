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Трамп заявив, що може зустрітися з Зеленським наступного тижня
09:04 19.09.2024 |
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з українським президентом на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, яке відбудеться наступного тижня, Трамп сказав: "Напевно, так".
Водночас більше деталей політик не надав.
Агентство додало, що впродовж останніх місяців інші світові лідери, які відвідували США для зустрічей на вищому рівні, також мали зустрічі з Трампом.
Раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.
Також раніше Зеленський розповів деякі подробиці зі свого "плану перемоги", який він планує показати президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.
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