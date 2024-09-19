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Сенат Швейцарії підтримав зближення країни з НАТО
23:42 18.09.2024 |
Швейцарська Рада кантонів, верхня палата парламенту, на голосуванні в середу, 18 вересня, відхилила проєкт резолюції нижньої палати - Національної ради - про обмеження участі Швейцарії в деяких проєктах НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.
Національна рада Швейцарії влітку проголосувала за заборону участі країни у навчаннях НАТО, на яких відпрацьовується надання взаємодопомоги в разі теоретичного нападу на Альянс.
Парламентарі пояснили це тим, що захист зовнішнього кордону НАТО не є завданням швейцарської армії, а також, що такі навчання можуть поставити під загрозу швейцарський нейтралітет.
Водночас у Раді кантонів цю пропозицію відхилили 29 голосами "проти", натомість підтримали її 12 представників.
Як пояснив швейцарський сенатор Даніель Йосіч, для Швейцарії важливо готуватись до реалістичних сценаріїв війни, "однак абсолютно зрозуміло, що Швейцарія не є і не стане членом НАТО".
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну традиційно нейтральна Швейцарія почала активно говорити про нарощування своїх оборонних спроможностей.
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