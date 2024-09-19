У ЄП хочуть призупинити участь у «Шенгені» Угорщини, яка спростила в’їзд росіян

У Європейському парламенті в середу, 18 вересня, відбулись дебати стосовно рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян і білорусів, де зокрема закликали у відповідь призупинити угорське членство у Шенгенській зоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Під час дебатів представниця Єврокомісії Стелла Кіріакідіс зауважила, що Угорщина спростила в'їзд для двох ворожих до ЄС країн, що на тлі посилення російського саботажу в Європі викликає питання.

Вона нагадала, що Єврокомісія двічі зверталася до угорської влади із запитами щодо угорських заходів, оскільки вони досі не розуміли, чому це було необхідно.

Промовці-євродепутати - від правоцентристської Європейської народної партії до соціалістів і "Зелених" - у цілому розкритикували угорські заходи.

Угорський євродепутат від опозиційної партії "Демократична коаліції" Чаба Мольнар стверджував, що угорський уряд відкрив двері для шпигунів, "сплячих агентів" і воєнних злочинців.

Головна доповідачка від лібералів Фаб'єн Келлер заявила, що Європейська комісія не відреагувала адекватно, і тому закликала Раду ЄС і держави-члени "розглянути питання про призупинення членства Угорщини в Шенгенській зоні".

Представник "м'яких" євроскептиків із "Європейських консерваторів і реформістів" Мачей Вонсік наполягав на тому, що не повинно бути ніякого послаблення санкцій проти Росії, зокрема й візових, заявивши, що "путінська Росія повинна бути ізольована".

Нагадаємо, в липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Рішення Угорщини викликало резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС, водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.