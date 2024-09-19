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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Польщі вважає питання Криму ключовим серед умов можливого миру між Україною та РФ

 

Крим має ключове значення, якщо обговорюватимуться умови миру між Україною і Росією, таку особисту думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на nightcap дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, організованій днями Фондом Віктора Пінчука.

"Крим символічно важливий для Росії, і особливо для (президента РФ) Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму", - сказав Сікорський.

Він вважає, що якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - припустив один із варіантів Сікорський.

Польський міністр також висловив думку, що це була велика помилка Заходу, зокрема американців, сказати українцям, щоб вони не воювали в Криму. "Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, він (Путін - ІФ-У), можливо, не зважився б на Донбас", - пояснив свою позицію Сікорський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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