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Швеція відклала переговори про безпеку з Туреччиною через проблеми з літаком
23:04 18.09.2024 |
Через проблему з літаком, який віз шведську делегацію, Стокгольм попросив відкласти переговори з Туреччиною про безпеку - перші відтоді, як Швеція стала членом Північноатлантичного Альянсу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
У літака з міністрами закордонних справ і юстиції Швеції, який вирушав до Туреччини, виникли технічні проблеми, пояснило шведське МЗС.
Екіпажу і пасажирам не загрожувала безпосередня небезпека, і для зустрічі буде призначена нова дата, додало відомство.
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард і міністр юстиції Гуннар Строммер мали провести свою першу зустріч з турецькими посадовцями, щоб обговорити пакт безпеки.
Цей документ сторони погодили раніше, коли вели переговори про схвалення Туреччиною заявки Швеції на членство в НАТО.
Туреччина схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу в січні 2024 року після більш ніж річної затримки через стурбованість позицією Швеції щодо груп і осіб, яких вона вважає терористами, і через ембарго на постачання зброї, яке Стокгольм пізніше скасував.
Швеція вступила до НАТО в березні 2024-го.
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