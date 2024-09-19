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Газовий хаб у Туреччині: TotalEnergies підписала 10-річну угоду на постачання LNG
23:00 18.09.2024 |
Французька TotalEnergies і турецька держкомпанія BOTAŞ уклали 10-річну угоду щодо постачання зрідженого природного газу (LNG). Про це йдеться на сайті французької компанії.
Починаючи з 2027 року TotalEnergies постачатиме турецькій держкомпанії BOTAŞ 1,1 млн тонн LNG на рік. Угода передбачає можливість перенаправлення вантажів до Європи.
На початку вересня Туреччина підписала 10-річну угоду щодо постачання LNG із Shell з 2027 року, раніше - з ExxonMobil і Оманом.
Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що з урахуванням імпорту трубопроводами й укладених раніше угод Туреччина матиме 25 млрд кубометрів надлишкового газу.
"Ми можемо постачати газ на європейські ринки, особливо на ринки Південно-Східної Європи, які потребують газу", - цитує Байрактара Reuters.
Надлишок також дає Туреччині змогу вести переговори стосовно вигідніших умов або знизити газову залежність від Росії та Ірану.
"Туреччина сподівається позиціювати себе як центр постачання газу... оскільки європейські покупці не підписали достатньо довгострокових газових контрактів", - вважає експертка з енергетики у Школі післядипломної освіти ВМС США Бренда Шаффер.
За даними Bloomberg, BOTAŞ зможе отримувати частину вантажів безпосередньо в портах США, а частину - на терміналах у Туреччині та Європі.
Частина газу також може бути перенаправлена до Єгипту, з посиланням на джерела пише агентство. Анкара та Каїр ведуть переговори щодо співпраці в галузі LNG після їхнього політичного зближення, заявили співрозмовники Bloomberg.
Туреччина хоче використовувати своє розташування, щоб стати газовим хабом на порозі Європейського Союзу. Вона вже інвестувала значні кошти у нові сховища й об'єкти скрапленого природного газу, а також у розвідку й видобуток у Чорному морі.
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