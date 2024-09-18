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АНАЛІТИКА

Суд ЄС анулював штраф Єврокомісії на 1,49 млрд євро проти Google

 

Загальний суд Європейського Союзу у середу скасував штраф у розмірі 1,49 мільярда євро, накладений Європейською комісією на американську технологічну компанію Google за недобросовісну конкуренцію у сфері інтернет-реклами.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні суду.

Друга найвища судова інстанція ЄС вирішила, що ЄК не надала достатніх доказів того, що Google зловживає своїм домінуючим становищем у сфері реклами в пошукових системах за допомогою рекламного сервісу AdSense.

Американська інформаційно-технологічна компанія Microsoft подала скаргу до ЄК щодо цього сервісу у 2009 році, і комісія розпочала офіційне розслідування у 2016 році.

З іншого боку, у 2019 році ЄК оштрафувала компанію на 1,49 млрд євро, визнавши, що Google та її материнська компанія Alphabet порушили правила конкуренції ЄС, встановивши обмежувальні норми в контрактах з веб-сайтами, які використовують AdSense, таким чином відмовляючи конкурентам Google у розміщенні своєї реклами на цих сайтах.

Але Загальний суд заявив у середу, що комісія не довела, що контракти Google перешкоджали інноваціям, завдавали шкоди споживачам або допомагали компанії зберігати і зміцнювати своє домінуюче становище на ринках пошукової реклами в Інтернеті.

"Загальний суд підтримав більшість висновків комісії, але скасував рішення, яким комісія наклала на Google штраф у розмірі майже 1,5 млрд євро, серед іншого, на підставі того, що вона не взяла до уваги всі відповідні обставини в своїй оцінці тривалості дії положень контракту, які комісія визнала неправомірними", - йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, 10 вересня Суд Європейського Союзу відхилив останню апеляцію компанії Apple проти рішення Єврокомісії про повернення Ірландії 13 млрд євро несплачених податків, поставивши крапку в багаторічній суперечці.

Також 10 вересня Суд Європейського Союзу підтримав антимонопольний штраф щодо Google у розмірі 2,4 млрд євро.
 

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