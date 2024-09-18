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У Норвегії вперше електромобілів стало більше, ніж бензинових авто
15:46 18.09.2024 |
На дорогах Норвегії тепер більше електромобілів, ніж автомобілів із бензиновим двигуном. Про це повідомляє норвезька дорожня федерація (OFV).
З 2,8 млн легкових автомобілів, зареєстрованих у Норвегії, 754 303 - електромобілі, 753 905 - бензинові та 999 715 - дизельні.
За останні 20 років з норвезького автопарку зникло понад мільйон бензинових автомобілів, і їх переважно замінили електромобілі. Те саме відбудеться і з дизельними автомобілями, кількість яких вперше з 2011 року опустилася нижче 1 млн, вказують в OFV.
Двадцять років тому, у вересні 2004 року, в Норвегії було понад 1,6 млн бензинових автомобілів, близько 230 000 дизельних автомобілів і лише близько 1000 електромобілів.
З 2007 року і в наступні десять років завдяки податковим змінам спостерігалося величезне зростання продажів дизельних автомобілів. Ця тенденція тривала до пікового 2017 року, коли в Норвегії було понад 1,2 млн дизельних легкових автомобілів. З того часу кількість дизельних автомобілів скоротилася на більш ніж 285 000 машин.
Очікується, що кількість електромобілів перевищить кількість дизельних авто у Норвегії у 2026 році.
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