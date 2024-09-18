Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Норвегії вперше електромобілів стало більше, ніж бензинових авто

 

На дорогах Норвегії тепер більше електромобілів, ніж автомобілів із бензиновим двигуном. Про це повідомляє норвезька дорожня федерація (OFV).

З 2,8 млн легкових автомобілів, зареєстрованих у Норвегії, 754 303 - електромобілі, 753 905 - бензинові та 999 715 - дизельні.

За останні 20 років з норвезького автопарку зникло понад мільйон бензинових автомобілів, і їх переважно замінили електромобілі. Те саме відбудеться і з дизельними автомобілями, кількість яких вперше з 2011 року опустилася нижче 1 млн, вказують в OFV.

Двадцять років тому, у вересні 2004 року, в Норвегії було понад 1,6 млн бензинових автомобілів, близько 230 000 дизельних автомобілів і лише близько 1000 електромобілів.

З 2007 року і в наступні десять років завдяки податковим змінам спостерігалося величезне зростання продажів дизельних автомобілів. Ця тенденція тривала до пікового 2017 року, коли в Норвегії було понад 1,2 млн дизельних легкових автомобілів. З того часу кількість дизельних автомобілів скоротилася на більш ніж 285 000 машин.

Очікується, що кількість електромобілів перевищить кількість дизельних авто у Норвегії у 2026 році.

У Норвегії вперше електромобілів стало більше, ніж бензинових авто
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4508
  0,0408
 0,10
EUR
 1
 46,1099
  0,0146
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1896  0,02 0,06 41,7933  0,03 0,07
EUR 45,8813  0,05 0,11 46,5929  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,05 0,11 41,4650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес