Пашинян назвав ОДКБ загрозою для державності Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван має надто багато питань без відповідей щодо Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) і бачить причини вважати її загрозою для своєї державності.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Armenpress.

"Ми заморозили членство в ОДКБ не лише тому, що ОДКБ не виконує свої безпекові зобов'язання щодо Вірменії, але й тому, що, на нашу думку, ОДКБ створює загрози для безпеки Вірменії, її майбутнього існування, суверенітету і державності", - заявив Пашинян.

Водночас він не став категорично стверджувати, що країна вийде з ОДКБ, але висловив сумнів у тому, що Вірменія ще колись почує відповіді на свої запитання.

"Минуло рівно два роки відтоді, як ми розставили акценти, а відповіді не просто не пролунали, а вже зрозуміло, що вони не прозвучать... Поки ми не почуємо ці відповіді, Вірменія буде все далі і далі віддалятися від ОДКБ. Є такий вислів - точка неповернення. І якщо ми її ще не пройшли, то є висока ймовірність, що ми цю точку пройдемо", - додав Нікол Пашинян.

У цьому ж публічному виступі він не став виключати, що Вірменія візьме курс на вступ до ЄС, якщо побачить "реальну перспективу".

Нагадаємо, влітку Пашинян оголосив, що Вірменія вийде з ОДКБ, тому що члени організації "не виконують своїх договірних зобов'язань, а планують війну проти нас з Азербайджаном".

Також Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Александр Лукашенко.

Після цього Білорусь викликала посла Вірменії на зустріч у МЗС. Пізніше вірменського посла було відкликано до Єревана, а посол Білорусі повернувся до Мінська.