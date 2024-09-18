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Акції китайських виробників чіпів різко зросли
13:55 18.09.2024 |
Акції кількох китайських компаній, пов'язаних з напівпровідниковою промисловістю, різко зросли.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що акції Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development і Shanghai Highly Group зросли на 10%. Sanhe Tongfei Refrigeration, яка має ширший торговий діапазон, досягла свого 20% зростання.
Шеньянський індекс промислового обладнання для автоматизації Blue Silver завершив день зі зростанням на 10,7%.
Зростання відбулося після того, як Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) випустило посібник, що пропагує використання основного вітчизняного технічного обладнання.
У посібнику MIIT особливо згадуються дві моделі літографічних верстатів і рекомендується їх використання державними організаціями.
Інструменти для виробництва мікросхем стали центральним елементом у прагненні Китаю розвивати вітчизняну напівпровідникову промисловість. Цей сектор зіткнувся зі значними проблемами через обмеження США та їхніх союзників на експорт передового обладнання до Китаю, що є частиною постійних зусиль, спрямованих на обмеження технологічного прогресу Пекіна.
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