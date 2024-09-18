Президент Фінляндії пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН

Реформа Ради безпеки ООН має включати розширення її складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії до України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю для Reuters, передає "Європейська правда".

Стубб сказав, що приєднає свій голос до закликів до реформ наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де буде обговорено склад Ради безпеки організації.

Він вважає, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути усунений.

Також президент Фінляндії висловився щодо права на вето у Раді безпеки ООН.

"Жодна держава не повинна мати права вето у Раді безпеки ООН", - акцентував він.

Окрім цього, Стубб заявив, що запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох представників Азії.