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Індія про російську нафту: поки вона не під санкціями – будемо купувати
12:09 18.09.2024 |
Індія і далі купуватиме російську нафту, бо вона дешева і не є під санкціями. Про це в коментарі Reuters сказав міністр нафти і газу Індії Хардіп Сінгх Пурі.
"Якщо суб'єкт не під санкціями, то немає жодних сумнівів: я купуватиму у найдешевшого постачальника", - сказав міністр. Він додав, що Індія не одна така, європейські країни і японські компанії також купують російську нафту.
Індія на 88% залежить від імпорту нафти, це третій у світі споживач та імпортер нафти.
Річна потужність нафтоперероблення в Індії становить 252 млн тонн. "Зараз реалізуються проєкти зі збільшення його до 300 млн тонн на рік. І ми думаємо, чи варто збільшувати до 400 чи 450 млн тонн", - сказав індійський міністр.
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