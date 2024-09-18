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АНАЛІТИКА

У ЄС пропонують розширити заборону на куріння в громадських місцях

 

Європейська комісія у вівторок, 17 вересня, запропонувала розширити сферу дії заборони на куріння на відкритому повітрі, аби обмежити шкідливий вплив пасивного куріння.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Виконавчий орган ЄС рекомендує державам-членам збільшити кількість відкритих місць, де забороняється куріння сигарет, "щоб краще захистити людей в ЄС, особливо дітей та молодь".

До таких місць пропонується віднести ігрові майданчики, парки розваг і басейни, відкриті зони, пов'язані з медичними та освітніми закладами, громадські будівлі, заклади обслуговування, транспортні зупинки і станції.

Також Єврокомісія пропонує поширити обмеження щодо куріння на тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН) та електронні сигарети й закликає держави-члени "обмінюватися передовим досвідом і зміцнювати міжнародне співробітництво" у цій сфері.

"Враховуючи, що політика охорони здоров'я є компетенцією держав-членів, їм пропонується впроваджувати ці рекомендації в межах власної політики так, як вони вважають за потрібне, тобто з урахуванням своїх національних обставин і потреб", - уточнюється в повідомленні.

Ці рекомендації є частиною плану ЄС "Перемогти рак", який має на меті створити перше "покоління без тютюну" до 2040 року: тоді, за планом, вживати тютюн буде менше 5% населення Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я Чехії готує проєкт закону, який у разі ухвалення означатиме заборону електронних сигарет з наступного року.

А Велика Британія розглядає можливість запровадження більш суворих правил щодо куріння на вулиці, щоб спробувати зняти тиск з Національної служби охорони здоров'я.
Ключові теги: ЄС
 

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