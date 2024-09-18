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АНАЛІТИКА

Біллі Айліш підтримала Камалу Гарріс на виборах у США

 

Американська співачка Біллі Айліш та її брат, продюсер Фіннеас О'Коннелл закликали своїх слухачів підтримати на майбутніх виборах президента США кандидатку Демократичної партії Камалу Гарріс. Відеозвернення з відповідним закликом поп-зірка розмістила 17 вересня на своїй сторінці в Instagram.

"Ми не можемо дозволити екстремістам керувати нашими життями, нашими свободами та нашим майбутнім. Єдиний спосіб зупинити їх - проголосувати та вибрати Камалу Гарріс", - ідеться у відео.

Виконавиця зазначила, що Гарріс "бореться за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети і нашої демократії", та закликала своїх підписників "голосувати так, ніби від цього залежить життя, бо так і є".

Камалу Гарріс підтримала Тейлор Свіфт

Кількома днями раніше Гарріс підтримала одна з найпопулярніших у світі поп-співачок Тейлор Свіфт.

Після цього кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що "ненавидить Тейлор Свіфт".

Трампа на виборах президента США публічно підтримує, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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