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Біллі Айліш підтримала Камалу Гарріс на виборах у США
09:44 18.09.2024 |
Американська співачка Біллі Айліш та її брат, продюсер Фіннеас О'Коннелл закликали своїх слухачів підтримати на майбутніх виборах президента США кандидатку Демократичної партії Камалу Гарріс. Відеозвернення з відповідним закликом поп-зірка розмістила 17 вересня на своїй сторінці в Instagram.
"Ми не можемо дозволити екстремістам керувати нашими життями, нашими свободами та нашим майбутнім. Єдиний спосіб зупинити їх - проголосувати та вибрати Камалу Гарріс", - ідеться у відео.
Виконавиця зазначила, що Гарріс "бореться за захист нашої репродуктивної свободи, нашої планети і нашої демократії", та закликала своїх підписників "голосувати так, ніби від цього залежить життя, бо так і є".
Камалу Гарріс підтримала Тейлор Свіфт
Кількома днями раніше Гарріс підтримала одна з найпопулярніших у світі поп-співачок Тейлор Свіфт.
Після цього кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що "ненавидить Тейлор Свіфт".
Трампа на виборах президента США публічно підтримує, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.
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