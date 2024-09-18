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МВФ відклав місію до Росії на невизначений термін
08:54 18.09.2024 |
Міжнародний валютний фонд відклав заплановану консультаційну місію з Росією на невизначений термін через технічні проблеми. Раніше проти відновлення співпраці фонду з Москвою різко виступили Україна та низка європейських країн.
Про це заявив виконавчий директор від РФ у МВФ Олексій Можин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТАСС.
"Керівництво фонду повідомило російську сторону і Раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій", - сказав він.
Раніше МВФ заявляв, що його співробітники розпочнуть віртуальні обговорення з російською владою 16 вересня, а потім вирушать до країни для особистих обговорень. Цей візит заплановано на 1 жовтня.
Україна та її західні союзники заперечували проти місії до Росії на тій підставі, що вона продемонструвала б нормалізацію відносин із Росією, незважаючи на вторгнення та окупацію значної української території.
Це означало б, що МВФ став би першою великою міжнародною фінансовою організацією, яка б направила свою офіційну місію до Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Можин заявив, що російська сторона обізнана, що багато європейських країн "прилюдно висловлювалися про неприйнятність відновлення співпраці між МВФ і Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій".
За словами Можина, підготовка до проведення консультацій, про які йдеться, розпочалася понад рік тому, ініціатива виходила від співробітників фонду. "Російська сторона ніколи не просила про проведення консультацій, але завжди висловлювала готовність ухвалити місію фонду на виконання зобов'язань у рамках Статуту МВФ. Таку готовність російська сторона знову підтверджує", - сказав він.
Остання щорічна місія МВФ відвідала Росію у листопаді 2019 року до початку пандемії COVID. Місій МВФ у Росію не було від початку війни Росії проти України.
Раніше група з дев'яти країн Балтії та Північної Європи також надіслала листа главі МВФ Крісталіні Георгієвій, висловивши стурбованість з приводу процесу, який, за їхніми словами, ризикує призвести до нормалізації відносин з Москвою.
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