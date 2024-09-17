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ЗМІ: Туреччина проведе зі Швецією перші після її вступу в НАТО переговори про безпеку
16:58 17.09.2024 |
Туреччина і Швеція у середу проведуть свою першу зустріч, де обговорять пакт про безпеку, який домовилися укласти для схвалення Анкарою заявки Стокгольма на членство в НАТО.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters з посиланням на турецьке дипломатичне джерело.
Зустріч відбудеться під час візиту до Анкари міністерки закордонних справ Швеції Марії Мальмер Стенергард, і вона має "особливе значення" з точки зору покращення співпраці у боротьбі з тероризмом, повідомило джерело.
Туреччина схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу в січні після більш ніж річної затримки через стурбованість позицією Швеції щодо груп і осіб, яких вона вважає терористами, і через ембарго на постачання зброї, яке Стокгольм пізніше скасував.
Анкара вимагала від Стокгольма внести зміни до антитерористичного законодавства і посилити боротьбу з членами Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Сполучені Штати і Європейський Союз також називають терористичною групою, а також з групою, яку вона звинувачує в організації невдалого путчу в 2016 році.
Формування "Договору безпеки" було узгоджено генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами Туреччини і Швеції на саміті Альянсу в 2023 році. Сторони також домовилися, що Стокгольм представить "дорожню карту" по боротьбі з тероризмом.
Швеція вступила до НАТО в березні.
"Співпраця у сфері безпеки, особливо боротьба з тероризмом, буде обговорюватися в рамках дорожньої карти", - повідомило джерело, додавши, що переговори мають на меті прокласти шлях для додаткових кроків щодо РПК та її сирійських відгалужень, а також інших.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і Стенергард також обговорять двосторонні зв'язки під час зустрічі, додало джерело.
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