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Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії
16:01 17.09.2024 |
Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила у вівторок, 17 вересня, новий склад вищого виконавчого органу Європейського Союзу.
Всього у запропонованому новому складі Єврокомісії 27 осіб - фон дер Ляєн, шість віцепрезидентів і 20 єврокомісарів.
Віцепрезиденткою ЄК, верховною представницею ЄС з зовнішньої та безпекової політики буде колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
На посади виконавчих віцепрезидентів фон дер Ляєн обрала: француза Стефана Сежурне, іспанку Терезу Ріберу, італійця Рафаеле Фітто, фінку Хенну Вірккунен і румунку Роксану Мінзату.
Нову посаду єврокомісара з оборони має обійняти представник Литви Андрюс Кубілюс. Комісаркою з питань розширення ЄС може стати Марта Кос, яка також відповідатиме за співпрацю зі східними сусідами.
Латвієць Валдіс Домбровскіс пропонується на посаду комісара з питань економіки, словак Марош Шефчович - з питань міжінституційних відносин і прозорості.
Склад Єврокомісії має затвердити Європарламент
Усім майбутнім єврокомісарам необхідно буде заручитися широкою політичною підтримкою, оскільки вони ще мають отримати схвалення Європейського парламенту.
Слухання мають розпочатися в Брюсселі найближчими тижнями, і законодавці можуть відхилити деяких кандидатів.
Головним серед тих, хто може стати потенційною жертвою, називають Олівера Варгеї з Угорщини, якому фон дер Ляєн відвела роль в сфері охорони здоров'я та захисту тварин.
Заявлена мета - затвердити новий склад Єврокомісії до 1 листопада, але дипломати кажуть, що це виглядає амбітною метою, і більш імовірним є початок роботи 1 грудня, пише AFP.
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