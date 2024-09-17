Фінансові новини
- |
- 17.09.24
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фон дер Ляєн змінила кандидата у комісари з розширення
12:23 17.09.2024 |
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що віддасть портфель єврокомісара з питань розширення та відновлення України представниці Словенії Марті Кос, а не, як очікувалось, латвійцю Валдісу Домбровскісу.
Про це фон дер Ляєн сказала, представляючи свою нову комісію у Європарламенті у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн відзначила, що процес офіційного висунення Марти Кос на пост єврокомісара від Словенії ще триває.
"Вона буде комісаром з розширення, також відповідальною за східне сусідство, і вона працюватиме над підтримкою України та продовжуватиме роботу з відновлення та підтримуватиме країни-кандидати, аби підготувати їх до вступу", - сказала фон дер Ляєн.
Раніше прогнозували, що цей портфель отримає представник Латвії, досвідчений єврокомісар Валдіс Домбровскіс.
Однією з перепон для делегування цього портфеля Домбровскісу стала занадто висока концентрація зовнішньополітичних повноважень у представників держав Балтії, зважаючи на те, що естонка Кая Каллас очолить зовнішньополітичну службу ЄС, а литовець Андрюс Кубілюс має стати комісаром з питань оборони та космосу.
Також свою роль могло зіграти те, що торги зі Словенією щодо висунення жінки до Єврокомісії від цієї країни велися до останнього, і аргументи сторін у цьому діалозі не були публічними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес закладає у бюджети на 2025 рік курс 44 грн/$
|Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус
|Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сотні бойовиків «Хезболли» зазнали поранень через масовий вибух пейджерів, - ЗМІ
|Земля в Японії підскочила в ціні найбільше на 32 роки
|ЗМІ: Туреччина проведе зі Швецією перші після її вступу в НАТО переговори про безпеку
|Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії
|Мерц стане кандидатом у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС - ЗМІ
|CNN: Пакети військової допомоги США зменшуються через занепокоєння Пентагону щодо запасів
|Бразилія залишиться нейтральною у конфлікті між Україною та Росією, - президент Лула
Бізнес
|OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»
|Snapdragon 8 Gen 4 в в OnePlus 13 розриває чипи Apple A18 та A17 Pro в багатоядерних тестах Geekbench – відрив в десятки відсотків
|Цільова реклама по-новому: Ford хоче запатентувати технологію аналізу розмов у своїх автомобілях
|Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос
|США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети