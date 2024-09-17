Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн змінила кандидата у комісари з розширення

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що віддасть портфель єврокомісара з питань розширення та відновлення України представниці Словенії Марті Кос, а не, як очікувалось, латвійцю Валдісу Домбровскісу.

Про це фон дер Ляєн сказала, представляючи свою нову комісію у Європарламенті у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн відзначила, що процес офіційного висунення Марти Кос на пост єврокомісара від Словенії ще триває.

"Вона буде комісаром з розширення, також відповідальною за східне сусідство, і вона працюватиме над підтримкою України та продовжуватиме роботу з відновлення та підтримуватиме країни-кандидати, аби підготувати їх до вступу", - сказала фон дер Ляєн.

Раніше прогнозували, що цей портфель отримає представник Латвії, досвідчений єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Однією з перепон для делегування цього портфеля Домбровскісу стала занадто висока концентрація зовнішньополітичних повноважень у представників держав Балтії, зважаючи на те, що естонка Кая Каллас очолить зовнішньополітичну службу ЄС, а литовець Андрюс Кубілюс має стати комісаром з питань оборони та космосу.

Також свою роль могло зіграти те, що торги зі Словенією щодо висунення жінки до Єврокомісії від цієї країни велися до останнього, і аргументи сторін у цьому діалозі не були публічними.

Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4100
  0,0509
 0,12
EUR
 1
 46,1245
  0,1166
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1658  0,17 0,41 41,7631  0,14 0,34
EUR 45,8331  0,33 0,72 46,5550  0,31 0,68

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,09 0,22 41,4500  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес