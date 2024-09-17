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АНАЛІТИКА

Німеччина має намір виділити Україні додатково EUR100 млн для проходження зими - ЗМІ

 

Німеччина надасть Україні додатково EUR100 млн як допомогу цієї зими, повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ країни Анналену Бербок.

Під час візиту до Молдови у вівторок вона заявила, що РФ продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру і планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим".

Як повідомлялося, РФ 26 серпня 2024 року випустила по території України 127 ракет і 109 ударних безпілотних літальних апаратів. НЕК "Укренерго" визнало цю атаку на об'єкти енергетики наймасштабнішою з початку війни.

При цьому російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру фіксуються майже щодня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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