Німеччина має намір виділити Україні додатково EUR100 млн для проходження зими - ЗМІ

Німеччина надасть Україні додатково EUR100 млн як допомогу цієї зими, повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ країни Анналену Бербок.

Під час візиту до Молдови у вівторок вона заявила, що РФ продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру і планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні максимально жахливим".

Як повідомлялося, РФ 26 серпня 2024 року випустила по території України 127 ракет і 109 ударних безпілотних літальних апаратів. НЕК "Укренерго" визнало цю атаку на об'єкти енергетики наймасштабнішою з початку війни.

При цьому російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру фіксуються майже щодня.