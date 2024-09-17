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АНАЛІТИКА

Facebook й Instagram заблокували акаунти RT. Там були мільйони підписників

 

Meta, материнська компанія соціальних мереж Facebook, Instagram і Threads, заборонила російській медіагрупі "Росія сьогодні", телеканалу RT та пов'язаним із ними організаціями користуватися її сервісами. Заяву Meta цитує агентство Reuters.

"Після ретельного розгляду ми розширили наші заходи, спрямовані проти російських державних ЗМІ", - сказано у заяві. У ній зазначено, що рішення ухвалено у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з іноземним втручанням.

До заборони в понеділок у RT було 7,2 млн підписників у Facebook і 1 млн підписників в Instagram, вказує CNN.

Рішення про заборону було ухвалене через кілька днів після того, як Сполучені Штати ввели санкції проти трьох установ та двох осіб, пов'язаних із діяльністю RT за кордоном. RT вже не є просто медійною організацією, вона також займається інформаційними операціями, діями з прихованого впливу та військових закупівель, заявили в Державному департаменті США.

США повідомили також, що RT під прикриттям залучає працівників соціальних медіа, щоб поширювати вигідний Росії пропагандистський контент.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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