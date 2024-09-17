Фінансові новини
- |
- 17.09.24
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Ірану заперечує постачання балістичних ракет Росії
23:20 16.09.2024 |
Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що його країна не передавала зброї Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому... Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", - сказав Пезешкіан.
Водночас він наголосив, що Іран та Росія "мають право підтримувати відносини".
Також, за його словами, війну в Україні спровокували країни НАТО, "порушивши обіцянку не розширюватися на схід".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
|Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС
|Де Україна братиме і на що витрачатиме гроші у 2025-му. Аналіз проєкту держбюджету
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія анонсувала конференцію щодо розмінування України
|Назвав Росію «непереможною». Токаєв визнав прихильність до Путіна та Сі Цзіньпіна
|Президент Ірану заперечує постачання балістичних ракет Росії
|Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус
|У Росії прогнозують уповільнення темпів зростання промвиробництва у два рази
|Єврокомісар Бретон залишив ЄК через тиск фон дер Ляєн
Бізнес
|США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL