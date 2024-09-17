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АНАЛІТИКА

Президент Ірану заперечує постачання балістичних ракет Росії

 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан стверджує, що його країна не передавала зброї Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому... Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", - сказав Пезешкіан.

Водночас він наголосив, що Іран та Росія "мають право підтримувати відносини".

Також, за його словами, війну в Україні спровокували країни НАТО, "порушивши обіцянку не розширюватися на схід".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, Росія
 

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