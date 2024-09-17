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АНАЛІТИКА

У Росії прогнозують уповільнення темпів зростання промвиробництва у два рази

 

Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження темпів зростання промислового виробництва країни у 2025 році вдвічі - до 2%.

Про це повідомляє російське видання "РБК".

Найбільше сповільнення очікується в обробних виробництвах, на частку яких припадає більше половини в загальнопромисловому індексі: з 7% приросту у 2024 році до 2,9% у 2025-му.

Серед окремих галузей кратне зниження темпів зростання може відбутися у виробництві готових металевих виробів, комп'ютерів та електронних виробів, "інших" транспортних засобів і обладнання.

У 2023 році випуск продукції радіоелектронної промисловості зріс на 36,2%, а в 2024 році очікується зростання на 29,7% завдяки стабільному попиту та держпрограмам. Однак у 2025 році темпи зростання знизяться до 2,5%, а до 2027 року - поступово збільшаться до 6,8%.

Виробництво готових металевих виробів зросло на 28% у 2023 році, а в 2024 році очікується зростання на 30,9%. У 2025 році темпи впадуть до 4,3% і не перевищать 5,2% надалі.

Виробництво електричного обладнання зросло на 21% у 2023 році, але в 2024 році прогнозується уповільнення до 7,2%, а в 2025 році - до 2,8%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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