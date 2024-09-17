Єврокомісар Бретон залишив ЄК через тиск фон дер Ляєн

Комісар ЄС від Франції Тьєррі Бретон заявив, що не увійде до складу нової Європейської Комісії (ЄК), членів якої буде названо найближчими днями. Причиною рішення є його конфлікт із головою Єврокомісії, представницею Німеччини Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку у понеділок, 16 вересня, у соцмережі X.

За словами Бретона, фон дер Ляєн кілька днів тому закликала уряд Франції вжити заходів, щоб змусити його відкликати кандидатуру у процесі формування нового складу Єврокомісії. При цьому вона запропонувала Парижу надати новому представнику Франції впливовішу посаду в ЄК, ніж займаний Бретоном, зазначив він в опублікованому в X листі про звільнення з Єврокомісії.

Бретон при цьому наголосив, що зусилля фон дер Ляєн пов'язані "з особистими причинами" і не обговорювалися з ним самим. Раніше президент Франції Еммануель Макрон висунув Бретона до нового складу ЄК.

Франція запропонувала на пост єврокомісара главу МЗС Сежурне

Після заяви Бретона про відмову входити до нового складу Єврокомісії, Франція запропонувала на заміну міністра закордонних справ Стефана Сежурне. Чинний глава МЗС Франції найкраще підходить на посаду єврокомісара через його активне залучення до європейських справ, заявив Єлисейський палац. Сежурне відстоюватиме в Брюсселі "суверенність промисловості та європейську конкурентоспроможність", наголошується в заяві.

Новий склад ЄК буде оголошено цього тижня після формування нового складу Європарламенту, що відбулося влітку. У середині липня під час своєї першої сесії європарламентарі затвердили призначення керівних чиновників європейських інституцій. Зокрема, головою Єврокомісії на другий термін було переобрано німкеню, представницю консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) фон дер Ляєн.