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АНАЛІТИКА

Держдеп США погодив продаж 32-х винищувачів F-35 Румунії

 

Державний департамент США схвалив можливий продаж 32-х винищувачів F-35 Румунії, своєму союзнику по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

Контракт орієнтовною вартістю 7,2 мільярда доларів передбачає продаж літаків F-35A і супутнього обладнання і ще має бути схвалений Конгресом США. Головним підрядником виступить корпорація Lockheed Martin Aeronautics, повідомили у п'ятницю, 13 вересня, в Управлінні воєнної співпраці міністерства оборони США.

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

Водночас, він не змінить основний військовий баланс у регіоні і не матиме негативного впливу на обороноздатність США, наголошується у повідомленні.

В Румунії діє тренувальний центр для пілотів

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Румунія відкрила навчальний центр F-16 на своїй авіабазі в Фетешті, пообіцявши також тренувати там українських пілотів.

У липнні Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) в Румунії повідомив про перших випускників, а 12 вересня стало відомо, що група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування винищувачів F-16.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Румунія
 

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