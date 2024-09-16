Фінансові новини
- |
- 16.09.24
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Держдеп США погодив продаж 32-х винищувачів F-35 Румунії
14:03 16.09.2024 |
Державний департамент США схвалив можливий продаж 32-х винищувачів F-35 Румунії, своєму союзнику по Північноатлантичному альянсу (НАТО).
Контракт орієнтовною вартістю 7,2 мільярда доларів передбачає продаж літаків F-35A і супутнього обладнання і ще має бути схвалений Конгресом США. Головним підрядником виступить корпорація Lockheed Martin Aeronautics, повідомили у п'ятницю, 13 вересня, в Управлінні воєнної співпраці міністерства оборони США.
"Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.
Водночас, він не змінить основний військовий баланс у регіоні і не матиме негативного впливу на обороноздатність США, наголошується у повідомленні.
В Румунії діє тренувальний центр для пілотів
Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Румунія відкрила навчальний центр F-16 на своїй авіабазі в Фетешті, пообіцявши також тренувати там українських пілотів.
У липнні Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) в Румунії повідомив про перших випускників, а 12 вересня стало відомо, що група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування винищувачів F-16.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС
|Де Україна братиме і на що витрачатиме гроші у 2025-му. Аналіз проєкту держбюджету
|Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків
|Байден планує наприкінці вересня обговорити із Зеленським стратегію успіху у війні - радник Байдена Салліван
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
|Путін збільшив чисельність своєї армії на 180 тисяч осіб
|Італія відправить Україні другу батарею ППО Samp-T - глава МЗС
|Держдеп США погодив продаж 32-х винищувачів F-35 Румунії
|Bloomberg оцінив імовірність громадянських заворушень у 20 найбільших економіках світу
|Ігоря Коломойського позбавили громадянства Кіпру - ЗМІ
Бізнес
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша