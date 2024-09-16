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АНАЛІТИКА

Bloomberg оцінив імовірність громадянських заворушень у 20 найбільших економіках світу

 

США поступаються лише Туреччині та Росії серед 20 найбільших економік світу, які, ймовірно, зазнають насильницьких політичних потрясінь наступного року. Такі результати аналізу, проведеного Bloomberg Economics.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з аналізом, ймовірність відкритих громадянських заворушень у наступному році в США низька - лише 2,9%, але вона є третьою за величиною серед 20 найбільших економік. Ризик у США більш ніж удвічі вищий ніж для таких країн, як Канада, Німеччина та Австралія, які вважаються демократичними однолітками Америки.

Аналіз адаптує підхід, розроблений Робочою групою з політичної нестабільності уряду США, щоб оцінити ризик насильницького внутрішнього конфлікту. Він намагається визначити ряд тенденцій, які спровокували побоювання заворушень у роки після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Аналіз показує, що розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань у США «суттєво підвищили ризик внутрішнього збройного конфлікту».

"Прогнози щодо рідкісних подій, таких як внутрішній конфлікт, супроводжуються високим ступенем невизначеності. Тим не менше, ми вважаємо, що ця модель є корисним способом створення аналітичної основи для дослідження зростання ризиків у США - і результати далеко не заспокійливі", - написав аналітик Bloomberg Economics Нік Холмарк.

Імовірність внутрішніх заворушень у Росії аналітики агентства оцінили у 4%.

Bloomberg оцінив імовірність громадянських заворушень у 20 найбільших економіках світу
За матеріалами: РБК-Україна
 

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