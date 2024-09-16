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Bloomberg оцінив імовірність громадянських заворушень у 20 найбільших економіках світу
13:41 16.09.2024 |
США поступаються лише Туреччині та Росії серед 20 найбільших економік світу, які, ймовірно, зазнають насильницьких політичних потрясінь наступного року. Такі результати аналізу, проведеного Bloomberg Economics.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з аналізом, ймовірність відкритих громадянських заворушень у наступному році в США низька - лише 2,9%, але вона є третьою за величиною серед 20 найбільших економік. Ризик у США більш ніж удвічі вищий ніж для таких країн, як Канада, Німеччина та Австралія, які вважаються демократичними однолітками Америки.
Аналіз адаптує підхід, розроблений Робочою групою з політичної нестабільності уряду США, щоб оцінити ризик насильницького внутрішнього конфлікту. Він намагається визначити ряд тенденцій, які спровокували побоювання заворушень у роки після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
Аналіз показує, що розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань у США «суттєво підвищили ризик внутрішнього збройного конфлікту».
"Прогнози щодо рідкісних подій, таких як внутрішній конфлікт, супроводжуються високим ступенем невизначеності. Тим не менше, ми вважаємо, що ця модель є корисним способом створення аналітичної основи для дослідження зростання ризиків у США - і результати далеко не заспокійливі", - написав аналітик Bloomberg Economics Нік Холмарк.
Імовірність внутрішніх заворушень у Росії аналітики агентства оцінили у 4%.
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