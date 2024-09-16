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Джеймі Даймон
Прем'єру Британії загрожує розслідування за незадекларовану оплату мільйонером одягу дружини
09:57 16.09.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порушив парламентські правила, не задекларувавши, що заможний бізнесмен і донор Лейбористської партії купив дорогий одяг для його дружини Вікторії.
Про це повідомило видання Sunday Times, пише "Європейська правда".
Британський мільйонер, донор лейбористів Вахід Аллі оплатив особистого шоппера та одяг для дружини британського прем'єр-міністра. Це відбувалося як до, так і після парламентських виборів, на яких тріумфально перемогла партія Стармера.
Зареєстровані фінансові інтереси прем'єр-міністра на сайті парламенту свідчать про те, що він отримав кілька пожертвувань від Аллі, включаючи кілька пар окулярів, одяг і житло. Хоча ці пожертви з боку Аллі були задекларовані, одяг, подарований дружині Стармера - ні.
Депутати у Британії зобов'язані реєструвати подарунки та пожертви протягом 28 днів з моменту їх отримання. Зовсім нещодавно прем'єр-міністр оголосив про те, що Аллі надав йому житло на кілька тижнів, вартість якого перевищує 20 тисяч фунтів стерлінгів.
Речник Даунінг-стріт у заяві агентству Reuters зазначив, що Стармер і його команда звернулися за порадою до відповідних інституцій перед вступом на посаду, і вважають, що їхні вимоги були виконані.
"Однак, після подальших роздумів цього місяця, ми задекларували додаткові пункти", - сказав речник.
Аллі - британський медіа-підприємець і колишній голова онлайн-ритейлера модного одягу ASOS.
У Консервативній партії закликали провести повне розслідування "очевидних серйозних порушень парламентських правил" прем'єр-міністром.
Нагадаємо, нещодавно віцепрем'єрку Британії помітили на тусівці в Ібіці після заяв прем'єра про "важкі часи".
Раніше Стармер заявляв, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".
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