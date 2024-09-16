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АНАЛІТИКА

Bloomberg: США і Британія занепокоєні, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці

 

США і Британія все більше стурбовані тим, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією і технологіями, які можуть наблизити Тегеран до створення ядерної зброї.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами неназваних західних посадовців, знайомих з цим питанням, Кремль в останні місяці активізував співпрацю з Іраном у зв'язку з його амбіціями отримати ядерну зброю.

Ці події обговорювали посадовці США і Британії у Вашингтоні цього тижня, коли прем'єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали розвиток подій як такий, що викликає занепокоєння, а також підкреслили ескалацію військових зв'язків між Росією та Іраном.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, заявив речник в суботу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що Росія обмінюється з Тегераном ядерними технологіями, заявивши, що Москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

"Зі свого боку, Росія ділиться технологіями, які шукає Іран - це вулиця з двостороннім рухом - в тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією", - сказав Блінкен.

Блінкен і міністр закордонних справ Британії Девід Леммі під час переговорів у Лондоні погодилися, що "ядерна програма Ірану ніколи не була настільки просунутою", - йдеться в спільній заяві Державного департаменту США, опублікованій в суботу.

Іран наполягає на тому, що не прагне виробляти ядерну зброю, хоча є побоювання, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості у відносинах з Ізраїлем.

Міністри закордонних справ країн G7 засудили "експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет" у спільній заяві в суботу, назвавши це подальшою ескалацією військової підтримки Іраном війни Росії в Україні і зажадавши її негайного припинення.

Днями британська розвідка проінформувала, що постачання іранських балістичних ракет посилить здатність Росії завдавати високоточні удари по українських військових або цивільних об'єктах поблизу лінії фронту.
 

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