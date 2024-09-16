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Стармер обговорить з Мелоні удари України по території РФ, - Bloomberg
09:30 16.09.2024 |
У понеділок відбудеться зустріч глав урядів Британії та Італії Кіра Стармера із Джорджією Мелоні. Вони обговорять використання Україною ракет Storm Shadow по території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, сторони обговорюватимуть пропозицію України щодо використання британських крилатих ракет великої дальності Storm Shadow на території Росії.
Також очікується, що обидва лідери заявлять, що ширше обговорили гібридні загрози, які представляє РФ для Європи, і знову скажуть про підтримку відновлення України.
Bloomberg зазначає, що візит Стармера до Риму стався через кілька днів після того, як він зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Зокрема, вони обговорили питання, чи дозволити Україні завдавати дальних ударів по території Росії за допомогою ракет Storm Shadow, керованих за навігаційними даними США. Видання додало, що Байден досі чинив опір такому кроку через побоювання, що це може призвести до ескалації війни.
За словами обізнаних джерел, днями британська влада проведе переговори щодо цього плану з французькими та німецькими колегами.
Раніше в неділю, глава МЗС Британії Девід Леммі заявив, що переговори зі США та іншими союзниками з цієї пропозиції продовжуються, додавши, що цього місяця в ООН відбудуться подальші обговорення між союзниками та президентом України Володимиром Зеленським.
"Важливо щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому", - сказав Леммі в інтерв'ю ВВС.
Тим часом Bloomberg додало, що крім вищевказаного, у понеділок Стармер і Мелоні обговорять плани боротьби з міграцією, а також зусилля щодо подальшого зміцнення зв'язків між двома країнами.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN заявив, що Україна ще не отримала дозвіл від США наносити удари американською зброєю по цілях вглиб території Росії.
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