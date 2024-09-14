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АНАЛІТИКА

Сейм Польщі остаточно скасував суперечливу реформу Конституційного суду часів «ПіС»

 

Польський Сейм у п'ятницю, 13 вересня, остаточно ухвалив поправки до законодавства, покликані скасувати запроваджені попередньою владою "Права і справедливості" зміни до Конституційного трибуналу, розкритиковані ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Ухвалені Сеймом Польщі поправки передбачають, серед іншого, нову процедуру обрання суддів Конституційного трибуналу: їх повинні підтримати три п'яті польських парламентарів, а не абсолютна більшість, що збільшує вагу опозиції в процесі.

Кандидати в судді Конституційного трибуналу Польщі також не можуть протягом попередніх чотирьох років бути депутатами, сенаторами, членами Європейського парламенту, уряду або політичної партії.

Інші пункти стосуються перехідних положень, які скасовують чинні - ухвалені за правління "Права і справедливості" - закони, що стосуються функціонування Трибуналу.

Разом із ухваленою в березні постановою затверджені законодавчі положення становлять пакет комплексної реформи Конституційного трибуналу, який вніс чинний уряд Дональда Туска.

Ухвалені парламентом закони ще має підписати президент Анджей Дуда, який конфліктує з нинішнім урядом.

Нова польська влада звинувачує попередників в особі "Права і справедливості" в тому, що їхня судова реформа призвела до політизації Конституційного трибуналу та незаконних призначень його суддів, зокема голови Трибуналу Юлії Пшилебської.

Після перших кроків нового уряду Польщі з виправлення ситуації Європейська комісія розблокувала для країни доступ до 137 мільярдів євро з фондів ЄС.
Ключові теги: Польща
 

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