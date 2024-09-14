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США наклали санкції на пропагандистську машину Кремля та Кисельова
23:43 13.09.2024 |
Міністерство фінансів США в п'ятницю, 13 вересня, оголосило про так звані блокуючі санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора Дмитрія Кисельова.
Про це свідчать дані на сайті американського Мінфіну, повідомляє "Європейська правда".
До санкційного списку США додали три юридичні особи - це зокрема медіахолдинг "Россия сегодня", який охоплює, серед іншого, інформагентство "РИА Новости" та агентство і радіо Sputnik.
Також санкції стосуються автономної некомерційної організації "ТВ-Новости" - юридичної особи пропагандистського телеканалу іномовлення RT та АНО "Евразия", що займається поширенням "культурної дипломатії" РФ за кордоном.
У чорному списку Мінфіну США також присутні генеральний директор "России сегодня" Дмитрій Кисельов та очільниця АНО "Евразия" Неллі Парутенко, громадянку Молдови.
Про нові санкції стало відомо після того, як Вашингтон публічно звинуватив RT у роботі на російську розвідку та збір коштів на фінансування російської армії в Україні.
Паралельно США, Британія та Канада оголосили про дипломатичну кампанію з викриття втручання російських пропагандистів у демократичні процеси по всьому світу.
Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов'язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.
А американський Мін'юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.
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