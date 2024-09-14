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АНАЛІТИКА

Фінляндія та Швеція не забороняють бити своєю зброєю по Росії

 

Фінляндія та Швеція не запроваджують жодних конкретних обмежень на використання зброї, яка поставляється в Україну.

Про це під час спільного брифінгу заявили міністерки закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та Швеції Марія Мальмер Стенергард, їх цитує Yle, передає "Європейська правда".

За словами глави МЗС Фінляндії, єдиним обмеженням є те, що зброя має використовуватися відповідно до міжнародного права.

Міністерка закордонних справ Швеції акцентувала, що застосування зброї не обмежується територією України. Вона може бути використана і для ударів по території Росії.

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

Раніше президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п'ятниці.

 

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