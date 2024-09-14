Фінансові новини
- |
- 14.09.24
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія та Швеція не забороняють бити своєю зброєю по Росії
23:37 13.09.2024 |
Фінляндія та Швеція не запроваджують жодних конкретних обмежень на використання зброї, яка поставляється в Україну.
Про це під час спільного брифінгу заявили міністерки закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та Швеції Марія Мальмер Стенергард, їх цитує Yle, передає "Європейська правда".
За словами глави МЗС Фінляндії, єдиним обмеженням є те, що зброя має використовуватися відповідно до міжнародного права.
Міністерка закордонних справ Швеції акцентувала, що застосування зброї не обмежується територією України. Вона може бути використана і для ударів по території Росії.
В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.
Раніше президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.
Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем'єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п'ятниці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС обговорили опції, як гарантувати $50 млрд кредиту від росактивів для України
|Укрнафта інвестує у футбол. Відродить колишнього учасника української Прем'єр-ліги
|ЄС обговорює продовження санкцій проти РФ до 36 місяців для забезпечення кредиту Україні, - FT
|США і Британія обговорюють використання Україною британських ракет з навігацією США, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава МЗС Польщі пояснив затримки з фінансуванням «снарядної» ініціативи для України
|Сейм Польщі остаточно скасував суперечливу реформу Конституційного суду часів «ПіС»
|США наклали санкції на пропагандистську машину Кремля та Кисельова
|Фінляндія та Швеція не забороняють бити своєю зброєю по Росії
|Пісторіус: Міжнародне право допускає удари вглиб Росії
|Прем'єр Канади: Україні треба дозволити далекобійні удари по цілях у Росії
Бізнес
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша
|HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
|Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16