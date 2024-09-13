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ЗМІ: Фон дер Ляєн прагне, аби нова Єврокомісія почала роботу в листопаді
23:19 13.09.2024 |
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягає, аби датою початку роботи оновленого виконавчого органу ЄС було 1 листопада, попри затримки зі схваленням кандидатів у єврокомісари.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
Через прагнення досягти максимальної гендерної збалансованості фон дер Ляєн тиснула на деякі країни, аби вони змінили своїх кандидатів у єврокомісари. Через це їхній остаточний список досі не готовий.
На цьому тлі припускалось, що слухання в Європейському парламенті кандидатів у єврокомісари може відбутись 4-12 листопада - з тим, щоб новий склад Єврокомісії почав роботу 1 грудня.
Але фон дер Ляєн наполягає, що Європарламент має повернутись до попереднього графіка та провести слухання у жовтні.
За словами посадовця ЄС, який говорив із Politico на умовах анонімності, глава Єврокомісії хоче запустити роботу органу до проведення у США президентських виборів.
"ЄС повинен бути готовим і працювати після виборів у США, щоб працювати з новою перехідною командою і мати можливість відігравати свою повноцінну роль на світовій арені в геополітиці", - пояснив він логіку фон дер Ляєн.
Представник Європарламенту своєю чергою сказав Politico, що там чекають на представлення Єврокомісією остаточного списку кандидатів, а чинити тиск на орган "не має сенсу".
Як повідомлялось, фон дер Ляєн відклала представлення складу Єврокомісії через ситуацію у Словенії, яка змінила кандидата, що поки не отримав схвалення парламенту.
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