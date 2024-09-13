США хочуть перекрити лазівку, яку використовують китайські маркетплейси Temu і Shein

Адміністрація Байдена прагне уповільнити потік дешевих китайських товарів з Temu і Shein.

Про це повідомляє Financial Times.

Білий дім запропонував нові правила, які виключають широкий спектр товарів з числа тих, що можуть претендувати на пільги, які поширюються на вантажі вартістю менш як 800 дол.

Адміністрація Байдена намагається закрити торговельну лазівку, якою користуються такі платформи, як Temu, Shein та AliExpress, щоб наводнити США дешевими китайськими товарами.

Засновані в Китаї групи електронної комерції прискорили своє зростання, відправляючи дешеві пакунки безпосередньо американським споживачам повітряним транспортом і претендуючи на так зване мінімальне звільнення (de minimis) від сплати імпортних тарифів на ці відправлення.

Зазначається, що кількість вантажів, які ввозяться в країну за правилом de minimis, підскочила з приблизно 140 млн на рік десять років тому до понад 1 млрд на рік в 2024 році. Чиновники заявили, що величезна кількість посилок ускладнює блокування постачання неякісної продукції та нелегальних наркотиків, таких як фентаніл.

Нові правила США спрямовані на те, щоб продукція, яка постачається безпосередньо споживачеві, не могла уникнути вищих мит, які, за даними Білого дому, охоплюють 40% імпорту з Китаю, в тому числі 70% текстилю.