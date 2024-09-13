Низка ІТ компаній вийшла з Росії

Jira, Slack, Trello та інші компанії виходять з російського ринку через санкції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

США запровадили посилені санкції проти росіян в IT-сфері. Низка технологічних компаній оголосила про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів.

Повідомляється, що застосовані обмеження включають:

* Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;

* Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;

* сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ;

* сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;

* компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;

* сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;

* системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів. Вони почали діяти з 12 вересня.