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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Низка ІТ компаній вийшла з Росії
23:05 13.09.2024 |
Jira, Slack, Trello та інші компанії виходять з російського ринку через санкції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
США запровадили посилені санкції проти росіян в IT-сфері. Низка технологічних компаній оголосила про вихід з російського ринку або запровадження нових обмежень для російських користувачів.
Повідомляється, що застосовані обмеження включають:
* Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense;
* Atlassian, Jira, Trello та Confluence оголосили про повний вихід з російського ринку;
* сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, став недоступним у РФ;
* сервіс Miro не обслуговуватиме російські та білоруські акаунти;
* компанія Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів;
* сервіс Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера;
* системи CAD, Autodesk вийшли з Росії, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.
Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів. Вони почали діяти з 12 вересня.
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