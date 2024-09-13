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У Швеції знизять податки для працівників із високими зарплатами
18:04 13.09.2024 |
Уряд Швеції пообіцяв знизити граничну податкову ставку для високооплачуваних працівників. Про це пише Bloomberg.
Реформа коштуватиме близько $460 млн (4,7 млрд крон) та має на меті підвищити продуктивність і вмотивувати людей до самоосвіти для отримання більш кваліфікованої роботи.
Ця заява є частиною заходів, які уряд планував запровадити цього року, але відклав на наступний, щоб уникнути ризику розпалювання інфляції. Оскільки зростання цін зараз уповільнилося, збільшити видатки пообіцяли наступного року.
Розширення відрахувань знизить максимальну граничну ставку податку з 55% до 52%. Від цього кроку виграють близько 450 000 працівників із щомісячною заробітною платою від $6 360 (65 000 крон) до $17 600 (180 000 крон).
"Нинішня прогресивна система податкових відрахувань означає, що лікар-спеціаліст або науковий керівник повинен буде сплатити більш ніж половину кожного додатково заробленого долара у вигляді податків", - зазначили в Мінфіні Швеції.
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