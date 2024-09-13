Фінансові новини
- |
- 13.09.24
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США затвердили підвищені тарифи імпорт з Китаю: деякі запрацюють з 27 вересня
17:58 13.09.2024 |
Уряд США затвердив підвищення тарифів на імпорт з Китаю, включно з 100% мита на електромобілі, щоб посилити захист вітчизняних галузей від виробничих потужностей Китаю.
Про це повідомляє Reuters.
Офіс торгового представника США (USTR) повідомив, що мита в розмірі 100% на китайські електромобілі, 50% на сонячні батареї та 25% на сталь, алюміній, акумулятори для електромобілів і ключові мінерали наберуть чинності з 27 вересня.
Водночас 50% мито на китайський полікремній для сонячних панелей та кремнієві пластини має набути чинності у 2025 році.
Офіс торгового представника США залишив без змін підвищення тарифів з нуля до 25% на літій-іонні акумулятори, мінерали та компоненти.
Повідомляється, що підвищення тарифів на акумулятори для електромобілів набуде чинності 27 вересня, а для всіх інших пристроїв, включно з ноутбуками та мобільними телефонами, - 1 січня 2026 року.
USTR також ввів 25% мито на портові крани китайського виробництва. Портові оператори, що замовили крани до оголошення тарифів 14 травня, звільняються від мит, якщо крани доставлять до 14 травня 2026 року.
Зазначається, що USTR підвищив тарифи до 50% на медичні маски й хірургічні рукавички, з початково запропонованих 25%, але відстрочив їх введення, щоб дати можливість перейти на постачання з інших країн.
Заплановане мито на китайські шприци, які були в дефіциті під час пандемії COVID-19, відразу зросте до 100% з раніше запланованих 50%, але USTR дозволить тимчасовий виняток для ентеральних шприців, які використовуються для годування немовлят, на рік.
Прохання автомобільної галузі про зниження тарифів на графіт і критично важливі мінерали для виробництва акумуляторів для електромобілів через залежність від постачання з Китаю не були враховані.
Головна економічна радниця Білого дому Лейл Брейнард сказала, що такі жорсткі тарифи потрібні для протидії китайським державним субсидіям та політиці передавання технологій, які призвели до надмірних інвестицій та надлишкових виробничих потужностей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС обговорює продовження санкцій проти РФ до 36 місяців для забезпечення кредиту Україні, - FT
|США і Британія обговорюють використання Україною британських ракет з навігацією США, - Bloomberg
|Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею російських повітряних цілей
|США дозволять Україні удари вглиб РФ, але не ракетами ATACMS, - Times
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія виділила $190 мільйонів на трансфер японських технологій в Україну
|$320 мільйонів на день: Витрати Росії на війну проти зросли до нового рекорду
|Практична підготовка українців на F-16 у Румунії може початись до кінця року
|У Швеції знизять податки для працівників із високими зарплатами
|США затвердили підвищені тарифи імпорт з Китаю: деякі запрацюють з 27 вересня
|Один з останніх великих споживачів в ЄС відмовляється від російського газу
Бізнес
|Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
|AirPods Pro 2 з оновленням iOS 18 отримають функції покращення слуху
|iPhone 16 або iPhone 16 Pro: Який чіп краще обрати? Порівняння A18 і A18 Pro
|iPhone 16 Pro підтримує новий формат JPEG-XL
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша
|HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
|Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16