Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Незадіяні нафтопереробні потужності росії у вересні зросли на 34%

 

Згідно з підрахунками Reuters на основі даних галузевих джерел, потужності первинної переробки нафти в росії, які не працюють, у вересні зростуть на 34% через технічні збої, атаки українських безпілотників і сезонне обслуговування.

Зупинені потужності цього місяця оцінюються на рівні 3,87 млн метричних тонн, або 14,5% загальних нафтопереробних потужностей росії. Це більше порівняно з 2,95 млн тонн у серпні.

Збільшення незадіяних нафтопереробних потужностей зазвичай сприяє експорту сирої нафти. Ринкові джерела повідомили Reuters 12 вересня, що російський план завантаження сирої нафти з балтійських портів «приморськ» і «усть-луга» на вересень переглянуто вгору на 0,2 млн тонн - до 6,2 млн тонн.

Під час останньої атаки на російські енергетичні об'єкти український безпілотник цього місяця вдарив по московському нафтопереробному заводу (НПЗ), контрольованому «газпром нєфтью».

У кремлі заявили, що українські удари по російській нафтовій інфраструктурі мали мінімальний вплив завдяки роботі підрозділів ППО та інших оборонних заходів.

Згідно з поточним графіком технічного обслуговування, потужності первинного перероблення нафти в країні у жовтні впадуть на 37% - до 2,42 млн тонн. У розкладі можливі зміни.

Загальна сукупна незадіяна первинна нафтова потужність у росії за січень-вересень досягла 32 млн тонн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2743
  0,0888
 0,22
EUR
 1
 45,4595
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9911  0,05 0,13 41,5678  0,05 0,11
EUR 45,3907  0,14 0,30 46,0819  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес