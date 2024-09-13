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Незадіяні нафтопереробні потужності росії у вересні зросли на 34%
14:17 13.09.2024 |
Згідно з підрахунками Reuters на основі даних галузевих джерел, потужності первинної переробки нафти в росії, які не працюють, у вересні зростуть на 34% через технічні збої, атаки українських безпілотників і сезонне обслуговування.
Зупинені потужності цього місяця оцінюються на рівні 3,87 млн метричних тонн, або 14,5% загальних нафтопереробних потужностей росії. Це більше порівняно з 2,95 млн тонн у серпні.
Збільшення незадіяних нафтопереробних потужностей зазвичай сприяє експорту сирої нафти. Ринкові джерела повідомили Reuters 12 вересня, що російський план завантаження сирої нафти з балтійських портів «приморськ» і «усть-луга» на вересень переглянуто вгору на 0,2 млн тонн - до 6,2 млн тонн.
Під час останньої атаки на російські енергетичні об'єкти український безпілотник цього місяця вдарив по московському нафтопереробному заводу (НПЗ), контрольованому «газпром нєфтью».
У кремлі заявили, що українські удари по російській нафтовій інфраструктурі мали мінімальний вплив завдяки роботі підрозділів ППО та інших оборонних заходів.
Згідно з поточним графіком технічного обслуговування, потужності первинного перероблення нафти в країні у жовтні впадуть на 37% - до 2,42 млн тонн. У розкладі можливі зміни.
Загальна сукупна незадіяна первинна нафтова потужність у росії за січень-вересень досягла 32 млн тонн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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