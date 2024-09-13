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АНАЛІТИКА

Китай наклав рекордний штраф на PwC за шахрайство

 

Китай призупинив діяльність аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф за недоліки в аудиті China Evergrande Group. Про це пише Bloomberg.

Згідно із заявами Міністерства фінансів та Комісії з регулювання ринку цінних паперів Китаю, аудиторську фірму оштрафували на 441 млн юанів ($62 млн). Регулятор також відкликав ліцензію своєї філії в Гуанчжоу, головного аудитора завищених фінансових звітів Evergrande з 2018 по 2020 рік.

PwC опинилася в центрі уваги після того, як Китай розпочав одне з найбільших розслідувань фінансового шахрайства в історії. Влада заявила, що основний підрозділ забудовника Evergrande Hengda завищив свій дохід на 564 млрд юанів ($79,49 млрд) за два роки до 2020 року.

Також Рада з бухгалтерського обліку та фінансової звітності Гонконгу повідомила, що наразі триває розслідування щодо аудиту PwC компанії Evergrande у місті.

PwC заявила, що її топ-менеджер у Китаї піде у відставку після скандалу. Даніель Лі погодився піти з посади старшого партнера PwC у Китаї, але продовжить підтримувати бізнес у ролі головного бухгалтера місцевого підрозділу.

Починаючи з березня, понад 30 китайських компаній відмовилися від послуг PwC. Серед них державні гіганти Bank of China, China Life Insurance, China Telecom та PetroChina. У липні PwC також скоротила щонайменше 100 співробітників у китайських підрозділах.

PwC була однією з найбільш часто використовуваних китайськими компаніями з нерухомості, серед аудиторських фірм "Великої четвірки". Вона проводила аудит звітності деяких з найбільших девелоперів країни, включаючи Country Garden Holdings та Sunac China Holdings, перш ніж вони також оголосили дефолт за своїми боргами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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