Кілька країн Євросоюзу оскаржать плани МВФ відновити відносини з Москвою

Кілька країн ЄС мають намір оскаржити плани Міжнародного валютного фонду (МВФ) відновити відносини з Москвою з економічних питань уперше після вторгнення РФ в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Кілька країн ЄС мають намір оскаржити в розмові з головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою плани установи співпрацювати з РФ з економічних питань вперше після її вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на зустрічі посланців ЄС 11 вересня Франція, Бельгія та Польща, а також низка країн Балтії та Північної Європи заявили, що здивовані рішенням МВФ, ухваленим на початку цього місяця, відновити щорічні економічні огляди з РФ.

Представник Литви заявив, що країна планує порушити це питання безпосередньо з Георгієвою під час обідньої зустрічі 13 вересня у Будапешті з міністрами фінансів європейських країн, повідомили джерела Bloomberg.

Дипломат додав, що, на їхню думку, цей крок пропонує лідеру Росії Путіну економічну допомогу та видимість легітимності, оскільки ЄС та США прагнуть ізолювати РФ.

Представник Литви також заявив, що перша місія великої міжнародної організації до РФ після вторгнення у лютому 2022 року може бути використана Москвою з пропагандистською метою, щоб показати, що її міжнародна ізоляція слабшає, повідомили джерела.

За їхніми словами, ЄС також планує направити Георгієвій листа, який, як очікується, підпишуть кілька членів ЄС, висловивши стурбованість процесом, який, ймовірно, веде до нормалізації відносин з Кремлем.

За інформацією агентства Reuters, МВФ підтвердив, що місія фонду відвідає РФ для обговорення "економічного розвитку і політики країни".

Як повідомлялося, Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з РФ та направити місію до Москви.