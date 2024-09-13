Вірменія випустила до США розшукуваного в Росії американця

Вірменія після років зволікань випустила до США американця Еріка Томаса Крімера, чиєї видачі хотіла Росія.

Про це повідомило "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

До цього громадянин США протягом трьох років не міг покинути територію Вірменії - при тому, що і Росії його не видавали.

Крімера затримали в Москві у квітні 2017 року, звинувативши у зберіганні наркотиків. Сам він стверджував, що наркотики йому підкинули поліцейські, одночасно вимагаючи 500 тисяч рублів за припинення кримінальної справи.

Пізніше громадянина США відпустили під підписку про невиїзд, він зміг полетіти на батьківщину, але його оголосили в міждержавний розшук.

2021 року Крімера затримали вже у Вірменії, коли він приїхав туди на відпочинок.

Тривалий час вірменська влада не могла вирішити, що робити з американцем далі: за словами його адвоката, затриманого не стали видавати за запитом Росії, оскільки не хотіли псувати відносини зі США, але й додому не випускали.

Минулого року Крімер подавав заяву на надання йому у Вірменії політичного притулку, але отримав відмову.

Вірменія, донедавна найближча союзниця Росії на Південному Кавказі, останніми роками зіпсувала свої відносини з Москвою через звинувачення РФ у нездатності захистити Єреван від сусіднього Азербайджану.

У липні Вірменія провела військові навчання зі США.

Також представник Вірменії взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, через що в РФ "пошкодували".