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Пентагон взаємодіє з іншими відомствами США, щоб відрізати Росії доступ до технологій - речник
09:31 13.09.2024 |
Пентагон тісно співпрацює з іншими урядовими установами Сполучених Штатів, аби позбавити Росію будь-яких можливостей отримувати американські технології - навіть в обхід санкцій.
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян», - сказав представник оборонного відомства США.
Він зазначив, що Пентагон взаємодіє з іншими урядовими структурами США, зокрема з Міністерством торгівлі, аби компоненти американського виробництва не з'являлися в зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.
«Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому», - запевнив представник Пентагону.
Як повідомлялося, напередодні Комітет Сенату США з питань внутрішньої безпеки та урядових справ провів слухання на тему: «Підживлення російської воєнної машини американськими компаніями». Американські законодавці та урядовці обговорили, як зменшити можливості Росії та інших країн обходити санкції.
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