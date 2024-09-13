Опитування Reuters: Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів

На загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа на п'ять відсоткових пунктів - 47% проти 42% - за менш як два місяці до президентських виборів.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, яке цитує "Європейська правда".

Зазначається, що Гарріс збільшила відрив у загальнонаціональному рейтингу від Трампа після президентських дебатів, у яких, на думку більшості респондентів, вона перемогла.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos віцепрезидентка від Демократичної партії випереджала опонента на чотири пункти.

Серед виборців, які сказали, що чули хоча б щось про президентські дебати, 53% опитаних сказали, що перемогла Гарріс, а 24% - що переміг Трамп.

Крім того, близько 52% респондентів Reuters/Ipsos сказали, що Трамп на дебатах запинався і не мав переконливого вигляду, тоді як те ж саме про Гарріс сказав тільки 21%.

Загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату США, але переможця виборів визначають саме результати голосування в кожному штаті, нагадує Reuters.

Як уже повідомлялось, перші опитування після дебатів показали, що більшість вважають переможцем віцепрезидентку Гарріс, аніж експрезидента Трампа.

Серед сенаторів у Республіканській партії панує розчарування через виступ їхнього кандидата на дебатах.