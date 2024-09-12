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Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ
17:19 12.09.2024 |
Месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liberation.
Як зазначає французьке видання, Telegram після затримання Дурова почав відповідати на юридичні запити. Йдеться про запити французького управління у справах неповнолітніх національної поліції та жандармерії в кількох кримінальних розслідуваннях.
ЗМІ зазначає, що месенджер надав інформацію, яка, ймовірно, допоможе ідентифікувати певних підозрюваних у злочинах проти дітей.
"Двері дійсно відчиняються", - зазначила керівниця відділу боротьби з кіберзлочинністю у Франції Йоганна Брус.
"Зараз інформація поширюється серед усіх прокуратур Франції, які наполегливо закликають відновити власні розслідування за участю Telegram, які досі були призупинені", - йдеться у матеріалі.
У федеральній прокуратурі Бельгії повідомили Liberation, що деякий час тому Telegram змінив позицію і почав більш схильно співпрацювати з системою правосуддя.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, наприкінці серпня у Франції був затриманий засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Його звинуватили у тому, що його компанія не модерувала сервіс та не працювала зі слідством. Детальніше про те, що відомо про арешт Дурова - у матеріалі РБК-Україна.
Дурова звільнили з-під арешту під заставу у 5 млн євро. Йому заборонили виїжджати з Франції до завершення розслідування.
В Україні наголошували, що затримання Дурова не означає обмеження Telegram. При цьому днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою для національної безпеки України і пояснив причини.
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