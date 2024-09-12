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АНАЛІТИКА

Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, - ЗМІ

 

Месенджер Telegram після затримання засновника Павла Дурова у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Liberation.

Як зазначає французьке видання, Telegram після затримання Дурова почав відповідати на юридичні запити. Йдеться про запити французького управління у справах неповнолітніх національної поліції та жандармерії в кількох кримінальних розслідуваннях.

ЗМІ зазначає, що месенджер надав інформацію, яка, ймовірно, допоможе ідентифікувати певних підозрюваних у злочинах проти дітей.

"Двері дійсно відчиняються", - зазначила керівниця відділу боротьби з кіберзлочинністю у Франції Йоганна Брус.

"Зараз інформація поширюється серед усіх прокуратур Франції, які наполегливо закликають відновити власні розслідування за участю Telegram, які досі були призупинені", - йдеться у матеріалі.

У федеральній прокуратурі Бельгії повідомили Liberation, що деякий час тому Telegram змінив позицію і почав більш схильно співпрацювати з системою правосуддя.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, наприкінці серпня у Франції був затриманий засновник месенджера Telegram Павло Дуров. Його звинуватили у тому, що його компанія не модерувала сервіс та не працювала зі слідством. Детальніше про те, що відомо про арешт Дурова - у матеріалі РБК-Україна.

Дурова звільнили з-під арешту під заставу у 5 млн євро. Йому заборонили виїжджати з Франції до завершення розслідування.

В Україні наголошували, що затримання Дурова не означає обмеження Telegram. При цьому днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram загрозою для національної безпеки України і пояснив причини.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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