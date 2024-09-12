ЄЦБ погіршив прогноз зростання ВВП єврозони і зберіг оцінку інфляції у 2024-2026 рр.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) погіршив прогноз зростання ВВП єврозони в 2024 році до 0,8% з очікуваних у червні 0,9%.

Очікування на наступний рік були переглянуті до 1,3% з 1,4%, на 2026 рік - до 1,5% з 1,6%, йдеться в повідомленні регулятора за підсумками вересневого засідання.

Тим часом ЄЦБ залишив без зміни оцінку темпів зростання споживчих цін: на 2,5% цьогоріч, на 2,2% у 2025 році та на 1,9% у 2026 році.

"Очікується, що інфляція знову прискориться в другому півріччі цього року, почасти тому, що попередні різкі падіння цін на енергоносії випадуть із бази для порівняння, - зазначається в документі. - Потім інфляція має послабитися до нашого цільового показника (у 2% - ІФ-У) у другому півріччі наступного року".

За прогнозом ЄЦБ, споживчі ціни без урахування енергоносіїв і продуктів харчування (базова інфляція) підвищаться на 2,9% у 2024 році, на 2,3% наступного року і на 2% у 2026 році. У червні очікувалося, що підйом становитиме відповідно 2,8%, 2,2% і 2%.

Перегляд у бік підвищення зумовлений, зокрема, тим, що інфляція у сфері послуг виявилася вищою за очікувану, зазначає ЄЦБ.

"Заробітна плата, як і раніше, підвищується високими темпами", - йдеться також у повідомленні.